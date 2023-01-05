حبس المتهم بقتل شخص فى الوايلى بسبب خلافات قديمة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات قديمة بينهما.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت له تهمة القتل.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته، وبالانتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين (نجله وآخر " يحمل جنسية إحدى الدول") تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه (بائع "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم) وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.