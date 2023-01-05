جولة مفاجئة لمحافظ كفر الشيخ لمتابعة توفر السلع ووضع الأسعار في مكان معلن

كفر الشيخ – محمد سليمان

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، جولة مفاجئة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق، والمحال التجارية، لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وصرف المواطنين المقررات التموينية.

والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين الذين توافدوا على المجمعات للحصول على حصتهم التموينية في بداية الشهر، مؤكدين توافر كافة السلع المقررة لهم بالأسعار الرسمية المحددة ، إلى جانب توافر السلع الحرة بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، كما تفقد مخازن فرعي الشركة العامة لتجارة الجملة ، ومنفذ دلتا ماركت لبيع وصرف المقررات التموينية، بحضور عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، خلال الجولة على ضرورة تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم، والتأكد من وزنه و جودته ومطابقته للمواصفات، وحصول المواطنين عليه بيسر وسهولة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة ستبدأ في إقامة معارض لتوفير السلع الغذائية، لزيادة المعروض المقدم للمواطنين بأسعار تنافسية، مؤكداً أن المنافذ الجديدة التي سيتم إقامتها بالتعاون مع الغرفة التجارية ستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق ومدن وأحياء المحافظة، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع، مؤكداً أنه تم رفع درجة الطوارئ بغرفة عمليات مديرية التموين، لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالمراكز والمدن، والتواصل المستمر مع رؤساء المدن لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.



اثناء جولة المحافظ على المجمعات الاستهلاكية



توفير السلع الغذائية



جانب من المتابعة



جانب من توفير السلع



جانب من جولة المحافظ



جانب من متابعة المحافظ



جانب من متابعة المقررات التموينية



جولة المحافظ بالمحال والمجمعات الاستهلاكية



فير السلع بالمحال



لقاء المحافظ بالمواطنين



متابعة توفير السلع



متابعة صرف المقررات التموينية



محافظ كفر الشيخ يتفقد المحال التجارية



مناقشة المحافظ للمواطنين



