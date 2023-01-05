اليوم السابع
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جرعة مخدرات زائدة وراء إنهاء حياة عاطل في منشأة القناطر بالجيزة

الخميس، 05 يناير 2023 09:32 م
جرعة مخدرات زائدة وراء إنهاء حياة عاطل في منشأة القناطر بالجيزة حبوب مخدرة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص في منشأة القناطر، حيث تبين مفارقته الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في منطقة زراعية بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة عاطل، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية. 
 
وكشفت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأن جرعة مخدرات زائدة وراء إنهاء حياة العاطل. 
 
تم مناظرة الجثة،  ونقلها إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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