اليوم السابع
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جامعة الإسكندرية تحتفل اليوم بتخريج الدفعة الـ80 من الطلاب الوافدين

الخميس، 05 يناير 2023 08:00 ص
جامعة الإسكندرية تحتفل اليوم بتخريج الدفعة الـ80 من الطلاب الوافدين الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية- أسماء على بدر

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تحتفل كلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، بتخريج الطلاب الوافدين من الدفعة الـ80 من كلية الطب البشرى ويقام الاحتفال بمكتبة الإسكندرية، ويشارك فى الحفل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور على عبد المحسن وكيل كلية الطب والقائم بأعمال عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 
وأكد الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن جامعة الإسكندرية تولى اهتماما بالغا بالطلاب الوافدين الدراسين بالجامعة، وتتبنى الجامعة استراتيجية تصبو إلى توفير بيئة مناسبة  للطلاب الوافدين ودمجهم فى مختلف الأنشطة الطلابية.
 
وأضاف الغندور أن الجامعة تسعى بكل طاقتها لتقديم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين، وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعة فى أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن جامعة الإسكندرية لديها العديد من  البرامج والتخصصات التعليمية المتميزة فى كل التخصصات العلمية والتى تقدمها الجامعة لطلابها الوافدين، وذلك بهدف تشجيعهم وجذبهم للدراسة بجامعة الإسكندرية وتخريج طلاب ذى تنافسية عالمية تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى. 
 
فى سياق آخر، نجح طلاب جامعة الإسكندرية، فى محو أمية 2851 مواطناً ومواطنة بدورة أكتوبر 2022، طبقاً لما هو مسجل بقاعدة بيانات العملية التعليمية.
 
وأشاد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الهام، مؤكداً حرص الجامعة على القيام بدورها فى خدمة المجتمع وذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة، وتنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2030 ومن ضمنها التصدى لأخطار الأمية، وأشار إلى أن الجامعة انشأت مركز جامعة الإسكندرية للقضاء على الأمية لتنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم هذا المشروع القومي على مستوى الجامعة.
 
وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية إلى أن هذا الإنجاز يأتى تتويجاً لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة، وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية، موجهاً خالص الشكر لطلاب الجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي فى نجاح الجامعة فى الوصول إلى هذه الإنجاز.
 
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية أن قضية محو الأمية وتعليم الكبار تعد أحد أهم الاستراتيجيات المهمة للتنمية والتى توليها الدولة المصرية أهمية خاصة، مشيراً إلى أن الجامعة ستتولى تنفيذ البروتوكول الموقع مع هيئة تعليم الكبار من خلال كوادرها البشرية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب) لمحو أمية عمال الجامعة، والقرى، والأحياء، ومراكز المحافظة بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.
 
ولفت إلى أن الجامعة بالتعاون مع الهيئة بمحافظة الإسكندرية ستقوم بتدريب شباب الجامعة المشاركين في المشروع على أساليب وطرق تعليم الكبار من خلال كلياتها، فضلا عن قيام الجامعة بعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال محو الأمية، كما تلتزم بتخصيص مكان في ساحة الجامعة لموظفي الهيئة للرد على كل الاستفسارات، وستقوم الجامعة أيضاً باختيار لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه.

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