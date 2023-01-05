اليوم السابع
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توزيع درجات المواد الدراسية للترم الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية

الخميس، 05 يناير 2023 10:00 ص
توزيع درجات المواد الدراسية للترم الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المديريات التعليمية طريقة احتساب درجات تلاميذ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، فى إطار تنفيذ القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2022.
 
وأوضحت أنه بالنسبة للفصل الدراسي الأول والثانى: 
 
 
- اللغة العربية 5 درجات اختبار شهر + درجتان ونصف سلوك ودرجتان ونصف للمواظبة إضافة إلى 40 درجة امتحان نصف العام لتصبح إجمالى الدرجة 50 للفصل الدراسي الأول، وتصل الدرجة النهائية للمادة 100 درجة بنهاية العام الدراسى.
 
- اللغة الانجليزية درجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة للمواظبة و16 درجة لتصبح إجمالى الدرجات للترم الأول 20 درجة امتحان نصف العام، و40 درجة أخر العام.
 
- مادة الدراسات الاجتماعية درجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة للمواظبة و16 درجة امتحان نصف العام بواقع 20 درجة فصل دراسي أول، و40 درجة بنهاية العام الدراسى الجارى.
 
- مادة الرياضيات 4 درجات اختبار شهر ودرجتان سلوك ودرجتان مواظبة و32 درجة امتحان نصف عام باجمالى 40 درجة فصل دراسي أول، كما تصل النهاية الكبرى للمادة 80 درجة بنهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.
 
- مادة العلوم درجتان عملي ودرجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة مواظبة و14 درجة امتحان نصف العام باجمالى 20 درجة فصل دراسي أول و40 درجة بنهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.
 
وأكدت المديريات التعليمية أنه يتم تحويل جميع الدرجات سواء كانت امتحانات شهر أو سلوك ومواظبة أو اختبار نصف أو أخر العام إلى هذه الدرجات كل فيما يخصه على أن تصل الدرجات إلى لجنة النظام والمراقبة الكنترول بنفس الدرجات الموضحة عالية وتسلم الشيتات أخر العام لشئون طلبة الإدارات التعليمية بنفس توزيع الدرجات السابقة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه تم مراعاة اجازات عيد الميلاد المجيد بجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، مشددة على أن الإدارات التعليمية راعت أيام الإجازات الرسمية أثناء وضع جداول الامتحانات ولن تعقد اختبارات أيام 7 و8 يناير الجارى وسوف تنطلق الاختبارات بداية من 9 يناير فى المواد الدراسية الأساسية.

التربية والتعليم

درجات صفوف النقل

توزيع درجات صفوف المرحلة الابتدائية للترم الأول

امتحانات الفصل الدراسي الاول



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