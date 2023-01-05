اليوم السابع
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تعزيزات أمنية بمحيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد الميلاد

الخميس، 05 يناير 2023 10:33 ص
تعزيزات أمنية بمحيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد الميلاد تأمين كنائس -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تعزز قوات الشرطة من تواجدها، بمحيط دور العبادة لتأمين احتفالات عيد الميلاد، مع تأمين المسارات والطرق المؤدية لدور العبادة.
 
وتدفع أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط الكنائس، ويتم الالتزام بحرم آمن بمحيط كل كنيسة، مع وضع بوابات إلكترونية مقدمة لإجراء عمليات التفتيش قبل الدخول لدور العبادة.
 
وتتابع القيادات الأمنية مع رجال الأمن بمختلف مديريات الأمن، استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين المواطنين خلال فترة الاحتفالات وخطط انتشار القوات بالعديد من المحاور الرئيسية ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، مشددين على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين تلك المنشآت، واتخاذ كافة الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة الأمنية على الطرق المحيطة والمؤدية إليها، مع التأكيد على أهمية تحلى القوات بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، ونشر الدوريات الأمنية وخدمات المرور والنجدة وتعزيز الأكمنة بما يمكنها من التعامل مع مختلف المواقف الطارئة والمحتملة.
 
 
 

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