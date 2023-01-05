بايدن: فشل الجمهوريين فى اختيار رئيس النواب محرج ولا يبدو جيدا للبلاد

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن عدم قدرة الجمهوريين فى مجلس النواب على التوحد خلف مرشح لرئيس المجلس، والذى منع الغرفة من بدء عملها التشريعى، بأنه أمر محرج ولا يبدو جيدا للبلاد.

وكان الجمهوريون، فشلوا فى اختيار رئيس مجلس النواب بعد اعتراض عدد من النواب المتشددين على كيفين مكارثى.

وخلال حديثه فى البيت الأبيض، الأربعاء، قبل السفر إلى كنتاكى للمشاركة فى فعالية لتسليط الضوء على قانون البنية التحتية مع زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، قال بايدن عن الجمهوريين: "أمل أن يتحدوا معا، فباقى العالم يشاهد المشاهد المفوضية فى مجلس النواب، لكنه قال إن تركيزه ينصب على إنجاز الأمور.

وقال الرئيس الديمقراطى عن تصويت مجلس النواب: هي ليست مشكلتى، اعتقد فقط أن الأمر محرج أن يستغرق وقتا طويلا هكذا. ورفض بايدن القول ما إذا كان لديه أي خيار لمنصب المتحدث مضيفا أنه ليس لديه فكرة عمن سيفوز فى النهاية.

وكان خيار الجمهوريين فى مجلس النواب كيفين مكارثى، النائب عن ولاية كاليفورنيا، قد فشل فى الحصول على الأغلبية المطلوبة من الأصوات يوم الثلاثاء، وهى المرة الأولى منذ قرن لا يتم فيها انتخاب رئيس مجلس النواب فى الاقتراع الأول.

وطالب نائب الرئيس الأمريكي السابق ماي تانس من الأعضاء الجمهوريين من مجلس النواب التصويت لصالح الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب، جاء ذلك خلال تغريدة له على "تويتر"، أكد فيها "تانس"، أن قيادة مكارثي لمجلس النواب ستصب في صالح الولايات المتحدة.