اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 يناير 2023 09:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: الولايات المتحدة تدرس إرسال مركبات برادلى القتالية إلى أوكرانيا

الخميس، 05 يناير 2023 09:00 ص
بايدن: الولايات المتحدة تدرس إرسال مركبات برادلى القتالية إلى أوكرانيا الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تدرس إرسال مركبات برادلي القتالية إلى أوكرانيا، جاء ذلك خلال إفادة صحفية للرئيس بايدن خلال زيارة قام بها إلى ولاية كنتاكي الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس. 

وأوضحت الإفادة بأن المركبة برادلي مصممة لنقل القوات في ساحات المعارك، وهي مزودة بعدة أسلحة مختلفة لحماية طاقمها ومهاجمة الأهداف المعادية، وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الولايات المتحدة قد تعلن عن منح أوكرانيا مركبات برادلي في حزمة المساعدات العسكرية المقبلة.

في سياق آخر رجح مسئول في البيت الأبيض استمرار القتال العنيف في منطقة باخموت الأوكرانية مع القوات الروسية، مشيرا إلى إحراز القوات الروسية تقدما متزايدا.

يذكر أن المركبة برادلي القتالية مزودة بمدفع قوي من الوسائل الأساسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي لنقل القوات في ساحات القتال منذ منتصف الثمانينات.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

بايدن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة