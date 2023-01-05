بايدن: الولايات المتحدة تدرس إرسال مركبات برادلى القتالية إلى أوكرانيا

وأوضحت الإفادة بأن المركبة برادلي مصممة لنقل القوات في ساحات المعارك، وهي مزودة بعدة أسلحة مختلفة لحماية طاقمها ومهاجمة الأهداف المعادية، وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الولايات المتحدة قد تعلن عن منح أوكرانيا مركبات برادلي في حزمة المساعدات العسكرية المقبلة.

في سياق آخر رجح مسئول في البيت الأبيض استمرار القتال العنيف في منطقة باخموت الأوكرانية مع القوات الروسية، مشيرا إلى إحراز القوات الروسية تقدما متزايدا.

يذكر أن المركبة برادلي القتالية مزودة بمدفع قوي من الوسائل الأساسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي لنقل القوات في ساحات القتال منذ منتصف الثمانينات.