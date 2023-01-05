اليوم.. وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة لتوفير السلع مخفضة

كتب مدحت وهبة

يفتتح الدكتور عَلى مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بمنطقة شبرا الخيمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير المنتجات الغذائية فى كافة المناطق.

ووجه الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكى تحت مسمى ( أهلا رمضان ) ‏بتخفيضات تتفاوت بين الــ 25% الى 30%، بالإضافة الى الشوادر التى ‏شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة.

وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريرا من شركتى الجملة العامة والمصرية، حول إنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكيه تحت اسم أهلا ‏رمضان وجارى تجهيز باقى المجمعات الاستهلاكية وتم انشاء 3 معارض بجنوب ‏سيناء فى دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء ‏أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية وجارى تجهيز ما يقرب الـ 50 معرض ‏بالتعاون مع الغرف التجارية كذلك تجهيز بعض الأماكن بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بركن ‏لمعارض أهلا رمضان وجارى استكمال باقى المجمعات الاخرى بالإضافة ‏الى المشاركة فى الشوادر والمعارض الاخرى التى تنشئ بالتعاون مع ‏الغرف التجارية بالمحافظات بحد ادنى 66 معرض بالمحافظات التى تعمل ‏بها الشركة بالصعيد والقاهرة والجيزة. ‏

وتنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 معارض، كما ستشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا،مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين مديريات التموين بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالأماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان وان ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25%؜ إلى 30%؜.