"اليوم السابع " يرصد ما تحتويه أكبر مكتبة عائمة في العالم.. فيديو

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، اليوم الخميس، ما تحتويه أكبر مكتبة عائمة في العالم "لوجوس هوب"، التي رست في ميناء بورسعيد السياحي مساء أمس الأربعاء.

وتضم السفينة عددا من الأقسام، حيث لا تقتصر على الكتب فقط، ولكنها أيضاً يوجد بها أماكن للفعاليات الثقافية والفنية، وذلك من خلال 400 متطوع داخل السفينة.

ووصلت إلى ميناء بورسعيد السياحي المكتبة العائمة "لوجوس هوب" "MV LOGOS HOPE"، أمس الأربعاء، والقادمة من ميناء بيروت والمقام على متنها أكبر معرض عائم للكتاب في العالم، وذلك بالزيارة الثانية بعد توقف دام أكثر من 12 عامًا.

ونظمت محافظة بورسعيد احتفالية على رصيف الميناء السياحي بمشاركة مديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبدالفتاح حافظ، ومديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتور هالة عبد السلام، وحمل الأطفال أعلام مصر، وردود عبارات ترحيبية بلغات مختلفة، بينما قدمت فرقة "عجميات" بقيادة الفنان عمرو عجمي، عدد من الفقرات الاستعراضية، في ظل تفاعل كبير من ركاب المكتبة العائمة.

ورست السفينة بميناء بورسعيد السياحي لتبقى 20 يومًا، لتغادر الميناء في 23 من نفس الشهر، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.

وتفتتح السفينة معرضها العائم لآلاف الزوار يوميًّا من الطلاب ومحبي القراءة في الفئات العمرية بين 13 أو 65 عامًا، نظير رسم رمزي لزيارة السفينة والمشاركة في فعالياتها، أما الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 13 عامًا، و"قادرون باختلاف" فيمكنهم الدخول إلى السفينة بشكل مجاني، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميًّا طوال مدة المعرض.

ويبلغ عدد الفريق بالسفينة أكثر من 400 متطوع، من أكثر من 60 جنسية مختلفة، ويبلغ طولها 132 مترًا، وتحتوي المكتبة العائمة على أكثر من 50 ألف عنوان لكتاب، فضلًا عن عروضًا تفاعلية وفعاليات فنية وثقافية.