أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم /الخميس/، أن واشنطن ستقدم 30 مليون دولار لمولدوفا للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة وغيرها من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها والناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.
وأضافت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه سيتم دفع الأموال لمولدوفا من خلال صندوق ائتماني تابع للبنك الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أنه مع بدء مولدوفا في التعافي من سلسلة من الصدمات الشديدة بما في ذلك وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) وزيادة أسعار الغاز الطبيعي بأربعة أضعاف، تسببت الحرب في أوكرانيا في وضع الانتعاش الاقتصادي قصير الأجل وآفاقه الاقتصادية طويلة الأجل في خطر، موضحة أن هذه المساعدات ضرورية بسبب تأثير الحرب.
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