وأضافت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه سيتم دفع الأموال لمولدوفا من خلال صندوق ائتماني تابع للبنك الدولي.

وأشارت الوكالة إلى أنه مع بدء مولدوفا في التعافي من سلسلة من الصدمات الشديدة بما في ذلك وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) وزيادة أسعار الغاز الطبيعي بأربعة أضعاف، تسببت الحرب في أوكرانيا في وضع الانتعاش الاقتصادي قصير الأجل وآفاقه الاقتصادية طويلة الأجل في خطر، موضحة أن هذه المساعدات ضرورية بسبب تأثير الحرب.