النرويج: إرسال 10 آلاف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الخميس، أن هذه الدفعة من الذخيرة تم إرسالها وباتت خارج الأراضي النرويجية، مشيرة إلى أن هذه القذائف يمكن استخدامها في عدة أنواع من الأسلحة.

ونقل البيان عن وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام قوله "إن بلاده ستواصل تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة والذخائر" .

وفي الوقت الذي تزيد فيه الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، حذرت موسكو من أن ذلك يؤدي إلى تفاقم النزاع، كما أنه سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتدمير أوكرانيا.