المعمل الكيميائي بالطب الشرعى يفحص 62 كيلو بانجو تم ضبطهم بحوزة تاجر بالصف

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص 62 كيلو بانجو ضبط بحوزة تاجر مخدرات بمنطقة الصف بالجيزة وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات، وطلبت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهم في تحقيقات النيابة، أنه لجأ إلى تخزين المضبوطات بمنطقة مجاورة لمسكنه تحتوي على البوص والهيش، حتى لا يتوصل رجال المباحث لمكان إخفاءها.

أضاف المتهم أن البندقية الآلية المضبوطة بحوزته يستخدمها في الدفاع عن نفسه أثناء ترويج المواد المخدرة، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على السلاح الناري، وجاري تكثيف التحريات لضبطه.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، اعترف باستخدامها في التنقل بين عملائه لتوصيل المواد المخدرة لهم، واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على واحد من أكبر تجار المواد المخدرة في محافظة الجيزة، وضبط بحوزته 62 كيلو من مخدر البانجو وسلاح ناري بمنطقة الصف.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية كبيرة من مخدر البانجو في الصف.

تم على الفور إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بوضع خطة لضبط المتهم والمواد المخدرة التي يروجها، خاصة أنه من أكبر تجار المخدرات بمحافظة الجيزة.

بإعداد كمين للمتهم ومحاصرته تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته 62 كيلو من مخدر البانجو، وبندقية آلية، وهاتف محمول، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته اعترف أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بحيازته المضبوطات للاتجار بها وترويجها بين عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.