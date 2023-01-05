اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 يناير 2023 11:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة تهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

الخميس، 05 يناير 2023 09:40 ص
القوات المسلحة تهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد الميلاد المجيد جاء فيها : قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يطيب لى أن أهنئكم والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى أبناء الوطن بكل الخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة الكريمة أود أن أعرب لقداستكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم المضيئة دفاعاً عن القيم والمبادئ الوطنية لأمتنا المصرية، وأن أحيى فيكم عطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الإخوة الأقباط وحرصهم على الوصول بآدائهم لمهامهم إلى أرقى المستويات، مؤكدين ولاءهم المطلق لمصر وشعبها العظيم، حفظكم الله ورعاكم، وكل عام وقداستكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة  لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة، هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد ، كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.


القوات المسلحه

وزير الدفاع

عيد الميلاد

الجيش المصرى



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يهنئ المواطنين المسيحيين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:16 م

إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الأحد بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 04 يناير 2023 12:32 م

البورصة تقرر يوم الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 04 يناير 2023 10:55 ص

الأحد المقبل إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:50 م

رئيس الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الإثنين، 02 يناير 2023 06:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة