اليوم السابع
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الصور الأولى من داخل أكبر مكتبة عائمة فى العالم خلال تواجدها بميناء بورسعيد

الخميس، 05 يناير 2023 11:08 ص
الصور الأولى من داخل أكبر مكتبة عائمة فى العالم خلال تواجدها بميناء بورسعيد أقسام المكتبة
بورسعيد - محمد عزام 

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رصدت كاميرا "اليوم السابع"، اليوم الخميس، الصور الأولى من داخل أكبر مكتبة عائمة فى العالم "لوجوس هوب"، التى رست فى ميناء بورسعيد السياحى مساء أمس الأربعاء.

 

ووصلت إلى ميناء بورسعيد السياحى المكتبة العائمة "لوجوس هوب" "MV LOGOS HOPE"، أمس الأربعاء، والقادمة من ميناء بيروت والمقام على متنها أكبر معرض عائم للكتاب فى العالم، وذلك بالزيارة الثانية بعد توقف دام أكثر من 12 عامًا.

 

ونظمت محافظة بورسعيد احتفالية على رصيف الميناء السياحى بمشاركة مديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبدالفتاح حافظ، ومديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتور هالة عبد السلام، وحمل الأطفال أعلام مصر، وردود عبارات ترحيبية بلغات مختلفة، بينما قدمت فرقة "عجميات" بقيادة الفنان عمرو عجمى، عدد من الفقرات الاستعراضية، فى ظل تفاعل كبير من ركاب المكتبة العائمة.

 

ورست السفينة بميناء بورسعيد السياحى لتبقى 20 يومًا، لتغادر الميناء فى 23 من نفس الشهر، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.

 

وتفتتح السفينة معرضها العائم لآلاف الزوار يوميًّا من الطلاب ومحبى القراءة فى الفئات العمرية بين 13 أو 65 عامًا، نظير رسم رمزى لزيارة السفينة والمشاركة فى فعالياتها، أما الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 13 عامًا، و"قادرون باختلاف" فيمكنهم الدخول إلى السفينة بشكل مجانى، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميًّا طوال مدة المعرض.

 

ويبلغ عدد الفريق بالسفينة أكثر من 400 متطوع، من أكثر من 60 جنسية مختلفة، ويبلغ طولها 132 مترًا، وتحتوى المكتبة العائمة على أكثر من 50 ألف عنوان لكتاب، فضلًا عن عروضًا تفاعلية وفعاليات فنية وثقافية.

أقسام-المكتبة
أقسام-المكتبة

 

أقسام-مختلفة-للمكتبة
أقسام-مختلفة-للمكتبة

 

السفينة-المكتبة-ببورسعيد
السفينة-المكتبة-ببورسعيد

 

الكتب
الكتب

 

الكتب-بالسفينة
الكتب-بالسفينة

 

الكتب-في-المركب-المكتبة
الكتب-في-المركب-المكتبة

 

الكتب-في-مكتبة-عائمة-ببورسعيد
الكتب-في-مكتبة-عائمة-ببورسعيد

 

المكتبة-العائمة
المكتبة-العائمة

 

المكتبة-من-الداخل
المكتبة-من-الداخل

 

بعض-الكتب
بعض-الكتب

 

بعض-من-الكتب_1
بعض-من-الكتب_1

 

جانب-من-المكتبة
جانب-من-المكتبة

 

عدد-من-الكتب
عدد-من-الكتب

 

كتب-الطبيخ
كتب-الطبيخ

 

كتب-داخل-مكتبة-عائمة
كتب-داخل-مكتبة-عائمة

 

مكتبة-عائمة
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