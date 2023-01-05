السيطرة على حريق نشب بإحدى الوحدات السكنية فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة علي حريق نشب بإحدى الوحدات السكنية الكائنة بمدينة المنيا دون أضرار بشرية، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بشقة سكنية كائنة بالطابق الثاني بوسط مدينة المنيا.

بانتقال قوات الحماية المدنية تم فصل الكهرباء والمياه والغاز حتي انتهاء إخماد الحريق ومنع امتداده، وتبين حدوثه بسبب ماس كهربائي، ونتج عنه احتراق محتويات وأثاث الشقة دون مصابين أو أضرار بشرية، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.