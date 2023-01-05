السيدة الأمريكية الأولى تخضع لعملية جراحية بسيطة الأسبوع المقبل

أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أنّ السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن ستخضع الأسبوع المقبل لعملية جراحية بسيطة لإزالة "دملة صغيرة" اكتُشفت فوق عينها اليمنى خلال فحص روتيني.

وحسب موقع الشرق، قالت فانيسا فالديفيا المتحدّثة باسم زوجة الرئيس الأمريكي، إن العملية الجراحية التي لن تستدعي تمضية الليلة في المستشفى ستجري في 11 يناير الجاري بمستشفى "والتر ريد" العسكري بالقرب من واشنطن.

وأضافت المتحدّثة نقلاً عن الطبيب الرئاسي كيفن أوكونور أنّه "أثناء فحص روتيني لسرطان الجلد، تمّ اكتشاف دملة صغيرة فوق عين السيدة الأولى. وكإجراء احترازي، أوصى الأطباء بإزالتها".

وأوضح الطبيب أنّ الأنسجة التي سيتم استئصالها خلال العملية الجراحية ستخضع لتحليل مخبري.