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الرئيس السيسي يقبل رأس سيدة عجوز ويتناول الإفطار مع أهالى قرية أم دومة بسوهاج

الخميس، 05 يناير 2023 12:58 م
الرئيس السيسي يقبل رأس سيدة عجوز ويتناول الإفطار مع أهالى قرية أم دومة بسوهاج الرئيس السيسي يقبل رأس سيدة مسنة بقرية أم دومة
إبراهيم حسان

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقبيل رأس سيدة مسنة خلال زيارته لقرية أم دومة، إحدى قرى مبادرة حياة كريمة بمركز طما بمحافظة سوهاج.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لقرية أم دومة بسوهاج، عن سعادته أمام الأهالي، حيث قال لهم في مستهل زيارته: "أنا سعيد إن أنا بشوفكم"، فيما حرص الرئيس السيسي على تناول الإفطار مع أهالي القرية.

شهدت محافظات الصعيد المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

نجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالي استثمارات 16.13 مليار جنيه و4119 مشروعاً منتهياً وجارياً.

 

تم الانتهاء من وتشغيل عدد 387 مشروعاً في صعيد مصر في قطاعات البنية الأساسية من اجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ما يقرب من 2 مليار و867،704 مليون جنيه على قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل، مياه الشرب الكهرباء والانارة تحسين البيئة، التطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية ودعم الحملات الميكانيكية ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، وقد استفاد من البرنامج قرابة 5،8 مليون مواطن في محافظات الصعيد المستهدفة.


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