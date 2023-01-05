اليوم السابع
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الرئيس السيسي يفتتح محور طما على نيل سوهاج

الخميس، 05 يناير 2023 02:32 م
الرئيس السيسي يفتتح محور طما على نيل سوهاج محور طما
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر تقنية الفيديو كونفرانس محور طما على النيل فى محافظة سوهاج، كأحد أهم محاور التنمية، حيث نفذته وزارة النقل".

 

وكانت محافظات الصعيد المصرية قد شهدت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتى ساعدت فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

 

نجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية فى ضخ استثمارات كبيرة فى قطاعات البنية الأساسية التى ترتبط باحتياجات ملحة لدى المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالى استثمارات 16.13 مليار جنيه و4119 مشروعًا منتهيًا وجاريًا.

 

تم الانتهاء من وتشغيل عدد 387 مشروعًا فى صعيد مصر فى قطاعات البنية الأساسية من اجمالى استثمارات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ما يقرب من 2 مليار و867،704 مليون جنيه على قطاعات الصرف الصحى والطرق والنقل، مياه الشرب الكهرباء والانارة تحسين البيئة، التطوير الحضرى، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية ودعم الحملات الميكانيكية ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، وقد استفاد من البرنامج قرابة 5،8 مليون مواطن فى محافظات الصعيد المستهدفة.

 

 


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