اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 يناير 2023 03:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي لشباب ينفذون مشروعات جديدة: كل الدعم اللى مش هاتتخيلوه موجود

الخميس، 05 يناير 2023 02:42 م
الرئيس السيسي لشباب ينفذون مشروعات جديدة: كل الدعم اللى مش هاتتخيلوه موجود الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع 6 نماذج شبابية استعرضت المشروعات الخاصة بهم، قائلا: "كل الدعم موجود.. أمامي 6 نماذج .. طب 6 نماذج دول ممكن 50 % يجبوا نتيجة.. وممكن الـ 100 %.. ومش أقصد حاجة ولكن علينا نحلم ونجري على حلمنا ونصدق أنه ممكن يحصل نجاح". 
 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة سوهاج: "عاوزين نحقق النجاح.. تلوين صورة لا.. قبل ما تمشوا.. الدعم موجود والأرقام اللى مش تتخيلوها موجودة.. كل واحد هيحتاج ايه.. مليون ولا اتنين ولا تلاتة.. من أجل نجاح الفكرة والمشروع.. ينجح كمشروع.. كل النماذج اللى شوفتها لازم ندعم".

السيسي

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

سوهاج

حياة كريمة

اخبار الرئيس السيسي

افتتاحات سوهاج

الصعيد

تنمية الصعيد

التنمية في الصعيد



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يفتتح محور طما على نيل سوهاج

الخميس، 05 يناير 2023 02:32 م

مجموعة من شباب جامعة سوهاج يستعرضون تجاربهم الملهمة أمام الرئيس السيسى

الخميس، 05 يناير 2023 02:32 م

مصطفى مدبولى: تغطية سوهاج بخدمات مياه الشرب والصرف 100% بعد انتهاء حياة كريمة

الخميس، 05 يناير 2023 02:31 م

رئيس الوزراء: ربع سكان محافظة سوهاج يحصلون على الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

الخميس، 05 يناير 2023 02:27 م

رئيس الوزراء: إنشاء مستشفى أطفال جديد فى سوهاج على غرار "أبو الريش"

الخميس، 05 يناير 2023 02:19 م

رئيس الوزراء: إنشاء 6400 فصل دراسى فى سوهاج بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه

الخميس، 05 يناير 2023 02:14 م

رئيس الوزراء: الصعيد عانى من الإهمال والخدمات المتدنية على مدار عقود

الخميس، 05 يناير 2023 02:04 م

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "سوهاج أصل السيرة"

الخميس، 05 يناير 2023 01:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة