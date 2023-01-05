اليوم السابع
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الرئيس السيسي: الطرق والبنية الأساسية أول حاجة لازم تتعمل فى التنمية

الخميس، 05 يناير 2023 03:09 م
الرئيس السيسي: الطرق والبنية الأساسية أول حاجة لازم تتعمل فى التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتابع "السوشيال ميديا" جيدا وتعليقات كل الناس، واحد مثلا يقول يعني يا كامل يا وزير مش كفاية أسفلت بقى!! ده أول حاجة تتعمل هو الأسفلت.. شبكة الطرق علشان نوصلكم وتوصلولنا.. يا عيني الناس اللى بتقول كده عايشة في مناطق ما شفتش أهالينا في كل حتة في مصر عايشين إزاى وبيمشوا إزاى؟ والبنية الأساسية اللى عندهم أخبارها إيه".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج: "كنا بنقول عندنا صرف صحي لكن نسبته قد إيه 10 أو 13%.. أول ما بدأت سألت: طيب اللى قبل مننا ما كنتش عندهم حلم يعملوا 100%.. لأ عندهم.. بقول كده علشان أبدا أبدا تفكروا كويس جدا قبل ما تطلعوا الكلمة من لسانكم.. لأن الكلمة هنتاسحب عليها قدام الناس والتاريخ وقبل كده ربنا.. كل كلمة محسوبة بدقة.. خلى بالك ما تقبلش الكلمة لأنني أنا شاطر قوى وأنا اللى بعمل.. اللى قبل مننا كانوا عاوزين يعلموا بس مقدروش يعملوا.. كنت بتحلموا كان نفسكم اه طيب منفذتوش ليه؟ مفيش".
 

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