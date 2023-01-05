اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 يناير 2023 11:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الخميس، 05 يناير 2023 10:40 ص
الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، جاء نصها " الأخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج.. يطيب لي أن أرسل إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركة.. وأدعو الله العلي القدير لكم بدوام النجاح والتوفيق، وأن ينعم على مصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير".

 


الرئيس عبد الفتاح السيسى

اقباط مصر

عيد الميلاد

أقباط مصر بالخارج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة