الداخلية تضبط 1165 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1165) قضية تموينية متنوعة من بينها، وضبط (2) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (7.125 طن أرز أبيض "عينى")، (34) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (22.550 طن أرز أبيض "عينى")، (7) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (84.430 طن أرز شعير "عينى")، (66) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (212.155 طن أرز شعير "مستندى") ، ضبط (1) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (2 طن أعلاف حيوانية "عينى" ، (2) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (6.500 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، ضبط (4) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (292 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 6.500 طن أسمدة ومخصبات زراعية "عينى" - 1457 عبوة "أدوية بيطرية - مبيدات زراعية" - 17 قطعة أدوات تصنيع) ، وكذا ضبط (2) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (1.200 طن دقيق أبيض "عينى" - 6.066 طن "مكرونة – سكر - عسل" - 672 لتر زيت طعام) ، وكذا ضبط (468) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (5.850 طن دقيق أبيض "عينى" - 1.870 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 350 رغيف سياحى – 4004 عبوة سجائر)، وكذا ضبط (276) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (2 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 118 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 86 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 70 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (350 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "مستندى" –1 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" - 1ماكينة صرف - 400 رغيف بلدى مدعم)، وكذا ضبط (16) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3.600 طن دقيق بلدى "عينى " 3.750 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى"- 275858 لتر مواد بترولية "عينى").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (344.836 طن "مستندى – عينى") أبرزها (3.600 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" - 7.050 طن دقيق أبيض مدعم "عينى" – 29.675 طن أرز أبيض "عينى" - 84.430 طن أرز شعير "عينى" – 212.155 طن أرز شعير "مستندى" - 7.936 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 672 لتر زيت طعام - 350 رغيف سياحى - 275858 لتر مواد بترولية "عينى" – 4004 عبوة سجائر – 300.500 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 6.500 طن أسمدة ومخصبات زراعية "عينى" - 3،750 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" - 1457 عبوة "أدوية بيطرية - مبيدات زراعية – 17 قطعة أدوات تصنيع" .

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن (مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (5 طن أرز أبيض "عينى" ، 5.066 طن "مكرونة - سكر حر - عسل أسود" ، 1.200 طن دقيق أبيض "عينى" ، 672 لتر زيت طعام) بدون مستندات معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول الأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك (محل لتجارة الأعلاف "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة) .. لتجميعه كمية قدرها (2.250 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها لإستخدامها فى إنتاج الخبز السياحى مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك (مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (2 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك (مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة الغربية) وبحوزته كمية قدرها (3 طن "أسمدة زراعية مدعمة" ومحظور تداولها قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على المدعم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (73) قضية بمضبوطات بلغت (296,585 طن أرز شعير "مستندى – عينى").

وفى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى فقد إضطلعت الإدارة العامة بالإشتراك مع مديريتى أمن "دمياط والسويس" بحملة "نوعية مكانية" على محطات تموين السيارات.. أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بإجمالى مضبوطات (274108) لتر (سولار - بنزين "عينى")، وضبط مالك (مخزن لتجهيز الوجبات – بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (4.15 طن "لحوم مجمدة دواجن" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط المدير المسئول عن (مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة سوهاج) .. وبحوزته كمية قدرها (3 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات "مجهول المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية).

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (28) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (4368 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع).