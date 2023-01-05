الداخلية تضبط أطنان منتجات وسلع مجهولة المصدر.. فيديو

وجهت شرطة البيئة ,المسطحات بوزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت المصانع غير المرخصة، ونجحت في ضبط عددا منها ، فضلا عن ضبط أطنان من المنتجات والسلع مجهولة المصدر.
رجال الشرطة - أرشيفية
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