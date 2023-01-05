اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 05:37 م
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الداخلية تضبط أطنان منتجات وسلع مجهولة المصدر.. فيديو

الخميس، 05 يناير 2023 05:08 م
الداخلية تضبط أطنان منتجات وسلع مجهولة المصدر.. فيديو رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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وجهت شرطة البيئة ,المسطحات بوزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت المصانع غير المرخصة، ونجحت في ضبط عددا منها ، فضلا عن ضبط أطنان من المنتجات والسلع مجهولة المصدر.
 
 
 
 
 

الداخلية

سلع

حوادث

شرطة البيئة

شرطة المسطحات



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