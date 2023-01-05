الحزن يخيم على أهالى قرية بالمنيا بعد مصرع 3 أشخاص فى الأردن

المنيا-حسن عبد الغفار

سيطرت حالة من الحزن على أهالي عزبة المرح، التابعه لمركز المنيا، فور سماعهم نبأ مصرع 3 شباب من أبنائها في حادث حريق مصنع لإطارات السيارات بالأردن، وينتظر أهالي القرية وصول الجثامين لتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر القرية.

وقال محمود عبد الرحيم أحد أهالي القرية، إن جميع المتوفين والمصابين سافروا منذ عدة سنوات للعمل في الأردن من أجل تحسين مستوى معيشة أسرهم وغادروا بحثا عن فرصة عمل وجميعهم متزوجون ولديهم أبناء موضحا أنهم في انتظار وصول جثامين المتوفين لدفنهم بمقابر العزبه.

ومن جانبها أعلنت وزارة القوى العاملة، أنها تلقت تقريرا من مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالأردن، بشأن متابعة حادث حريق بمصنع لإعادة تدوير الإطارات، بمنطقة الموقر جنوب شرق العاصمة الأردنية عمان، تسبب في وفاة سيد خلف أحمد ومصطفى محمد عبد العال عبد الحي، وطه خلف عبدالسلام، وإصابة ضاحي خلف أحمد، ومحمد خلف أحمد، وحسن حمد، إثر وقوع حريق هائل لأحد المصانع، وجميعهم من عزبة المرح، التابعة لقرية طوخ الخيل بالمنيا.