اليوم السابع
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الجزائر تحصل على طائرة مكافحة حرائق جزائرية مصنعة بروسيا

الخميس، 05 يناير 2023 08:00 ص
الجزائر تحصل على طائرة مكافحة حرائق جزائرية مصنعة بروسيا حرائق الغابات فى الجزائر
وكالات

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تداول مغردون صورا لطائرة إطفاء ستستلمها الجزائر من روسيا في صفقة تشمل 4 طائرات، بعد أن أثبتت طائرات وزارة الطوارئ الروسية من هذا النوع فعاليتها في إخماد حرائق الغابات بالجزائر.

ويظهر على جسم الطائرة من طراز "بيريف بي 200" عبارة "القوات الجوية الجزائرية".


الجزائر

اخبار الجزائر

روسيا

بيريف بي 200

حرائق الجزائر

غابات الجزائر



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