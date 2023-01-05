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التعليم العالى: إغلاق 364 كيانا وهميا وتكثيف حملات الضبطية القضائية

الخميس، 05 يناير 2023 06:30 ص
التعليم العالى: إغلاق 364 كيانا وهميا وتكثيف حملات الضبطية القضائية الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن إجمالى عدد الكيانات الوهمية التى تم إغلاقها منذ بدء أعمال لجان الضبطية القضائية سجل حوالى 364 كيانا تعليميا وهميا على مستوى المحافظات، وذلك لممارسة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وإيهام الطلاب بمنحهم شهادات معتمدة.
 
وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ستكثف من تنظيم حملات مفاجئة لرصد وملاحقة كل الكيانات الوهمية على مستوى المحافظات، وذلك منعا لوقوع الطلاب فريسة لتلك الكيانات التى تدعى منح الطلاب شهادات، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص.
 
وأصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية المُسماة "الأكاديمية البريطانية BRITISH ACADEMY UNIVERSAL"، والكائن مقرها (63 شارع سوريا - الدور الثاني - المهندسين – محافظة الجيزة)، وتدعى منح الدكتوراه الفخرية دون دراسة، والماجستير والدكتوراه المهنية في مجالات (الصحة النفسية، والتربية الخاصة، والتغذية العلاجية، وإدارة الأعمال، والصحافة والإعلام، وتنمية الموارد البشرية، والتسويق الإلكتروني، والتربية والتعليم، والمحاسبة والبورصة والبنوك، والقانون الدولي، والدراسات الاقتصادية، وإدارة المستشفيات والمُنشآت السياحية، وإدارة المدارس الدولية)، وتُروج لنفسها بأنها تمنح شهادة جامعية حكومية مُعتمدة بختم شعار الجمهورية، وأخرى مُعتمدة من المُنشأة المذكورة بشعار الجمهورية، فضلًا عن منح شهادة وكارنيه مُعتمدين من وزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير المسمى الوظيفي بالبطاقة، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
 
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

التعليم العالى

الكيانات الوهمية

اخبار مصر

الضبطية القضائية

عادل عبد الغفار

اليوم السابع بلس



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