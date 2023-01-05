التضامن: إطلاق موقع لنشر المنتجات العربية والمصرية للأسر المنتجة

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، إننا نهتم بالأسرة من مختلف النواحى وتنمية الأسرة المصرية والعربية، كذلك جودة حياة الأسرة المصرية وتمكين الأسر المصرية حتى تصبح أسر منتجة والنهوض بمجتمعاتنا فالعمل هو الكرامة.

وأضافت التضامن خلال فعاليات المعرض العربى للأسر المنتجة «بيت العرب» إنه سيتم العمل على اطلاق موقع لتوزيع المنتجات العربية والمصرية كما سيتم عمل دورات تدريبية للأسر المنتجة للتكامل عربيا والمنافسة دوليا كذلك سيتم إقامة منتديات للمتخصصين، والشراكة مع المؤسسات المصرفية فى مصر والدول العربية لتذليل المشكلات الادخارية ، للانتقال من أرباب الخرف التراثية من القطاع الخاص إلى القطاع الرسمى لحمايتهم اقتصاديا واجتماعيا.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل على تعزيز الوعى العربى نحو تثمين التراث العربى والتركيز على النش والشباب ومع مراعاة ضمان تناقل تلك الثقافات عبر الأجيال.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 5 يناير وحتى 11 يناير الجاري، بمشاركة 12 دولة عربية.

وشددت الوزيرة على حرص مصر الشديد على استضافة الدول الشقيقة في معرض "بيت العرب" ليصبح المعرض تجمعا إقليميًا يضم عددًا كبيرًا ومتنوعا مِن المنتجات الإبداعية والعروض الحية لتوفير فرص تسويقية متميزة نستشرف بها سبل التعاون في ذلك المجال بين الدول العربية، مشيرة إلى أن مبادرة مصر بتنظيم المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، تأتي إقرارًا واستمرارًا لمساعينا نحو تعزيز سبل التمكين الاقتصادي، والذي يعد أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، مع إعطاء أولوية للمرأة العربيَّة، والأسر الأولى بالرعاية، وذوي الهمهم طبقا لقدراتهم ومهاراتهم، والارتقاء بالعلم والْعَمل، وهما رافدان رئيسيان في دفع قاطرة التنمية المستدامة، وبعزيمة صادقة وإصرارا مستمر ومتجدد، متعهدة أن نقدم جميع أوجه الدعم الفني والمادي للاستثمار في العنصر البشري، والارتقاء بِمهاراته وقدراته فِي جميع القطاعات.

يعد المعرض العربي للأسر المنتجة أحد الفرص الهامة التي تمكن من النهوض بقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتراثية العربية وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، كما يشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية، حيث يقام المعرض على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة، كما أن المعرض مفتوح مجانا للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساء من بوابة رقم (١) بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة علي الموقع ويشهد مشاركة 12 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.