اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 يناير 2023 05:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحقيق مع مسئولى 7 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان بعد مداهمتها

الخميس، 05 يناير 2023 04:13 م
التحقيق مع مسئولى 7 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان بعد مداهمتها رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت جهات التحقيق تحقيقاتها فى واقعة ضبط 7 مصحات لعلاج الإدمان غير مرخصة وغير ملتزمة بالاشتراطات اللازمة ومخالفتها القانون.
 
 
وقامت وزارة الداخلية بمداهمة 7 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان، وذلك لادارتهم منشآت غير مرخصة، وافتقادهم للعديد من الاشتراطات المعمول بها.
 
 
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 

مخدرات

الاتجار في المخدرات

تهريب المخدرات

حشيش

بانجو

هيروين

الكبتاجون

أقراص مخدرة

عقوبة المخدرات

الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة

الداخلية تستهدف أباطرة الكيف.. مداهمة أوكار المخدرات وضبط مواد مخدرة بقيمة مليار جنيه.. سقوط 10 آلاف ديلر وتحريز نصف طن هيروين وحرق 173 فدانا من حدائق الشيطان.. واستهداف 7 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان.. فيديو

الأربعاء، 04 يناير 2023 02:00 م

وزير الصحة يوجه بإعداد دراسة لإنشاء مركز متكامل للعلاج النفسى وعلاج الإدمان

الثلاثاء، 03 يناير 2023 09:24 ص

كل ما تريد معرفته عن إدمان حبوب النوم

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:00 ص

الداخلية تداهم 7 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان بحملات مكبرة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة