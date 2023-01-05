اليوم السابع
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التحقيقات: متهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة أبلغهم بوجود آثار أسفل منزله

الخميس، 05 يناير 2023 04:00 ص
التحقيقات: متهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة أبلغهم بوجود آثار أسفل منزله التنقيب عن الاثار ـ أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات فى منطقة المطرية، أقروا بارتكاب الواقعة ونقبوا داخل حفرتين بعمق 10 أمتار، بعد أن اخبرهم أحد المتهمين بوجود آثار أسفل منزله.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.

نجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد  العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (بعض الأشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة المُشار إليها وأمكن ضبط  (6 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى ملك أحدهم وعُثر بداخلها على (حفرتين بعمق 10 متر وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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