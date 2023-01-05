البحرين والأردن يتفقان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة

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اتفق وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ونظيره الأردني مازن عبدالله هلال الفراية على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.



جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء على هامش زيارة الفراية الحالية إلى المنامة، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا البحرينية الأردنية المشتركة، حيث بحثا مجالات التعاون والتنسيق الأمني وعددا من الموضوعات التي تسهم في تطوير آليات العمل المشترك ومواجهة التحديات الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأشاد الشيخ راشد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدا أنها علاقات راسخة تستند إلى واقع تاريخي أصيل قائم على وحدة الهدف والمصير المشترك، معربا عن تقديره لمسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين والجهود المبذولة لتعزيز العمل الأمني المشترك، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز الأمن الإقليمي