

وأضاف البيان، أنه تم القبض على ثلاث من الإرهابيين في محافظة صلاح الدين، واثنين في كركوك، ومتهم واحد في الأنبار، مبينا أن هذه الوجبات تأتي في إطار الإجراءات الاستخبارية التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الإرهابيين ومتابعة تحركاتهم، وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.



من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أهمية دعم السلم الأهلي والمجتمعي في أفغانستان.



وقال الرئيس العراقي، خلال استقباله لوفد أفغاني، "إن أفغانستان عانت الكثير على مدى العقود السابقة، وينبغي تجاوز المآسي التي يعاني منها"، معرباً عن دعم العراق مع الشعب الأفغاني للسلم الأهلي والمجتمعي والتماسك الداخلي بين جميع مكوناته وتعزيز الأمن والاستقرار واحترام التنوع والحريات، وتجنب العنف والترهيب.



وفي سياق آخر، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، سعي مجلس النواب، الإسراع في تشريع بنود مشروع قانون جهاز الأمن الوطني.



وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي - وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية - أن المندلاوي استقبل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد الشطري، حيث أكد سعي مجلس النواب بالإسراع في إتمام بنود مشروع قانون جهاز الأمن الوطني للمضي في مناقشته والتصويت عليه خلال بداية الفصل التشريعي المقبل.