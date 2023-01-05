الإسكندرية تتلقى 1457 شكوى مخالفات البناء و484 شكوى انهيارات عقارات خلال 2022

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الدور الذى تقوم به أجهزة المحافظة التنفيذية في مجال مجابهة الأزمات والكوارث، لافتًا أن المؤسسات القوية ينبغي أن تمتلك رؤية واضحة لمجابهة أي أزمة قد تتعرض لها، من خلال الإستجابة السريعة والتحرك الفوري وتحمل المسئولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وعمل سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع الأزمات، الأمر الذي يساعد على تجاوزها وتقليل الخسائر الناجمة عنها.



وتلقى اللواء محمد الشريف، تقريرا حول أبرز أعمال إدارة الأزمات وغرفة العمليات الرئيسية، وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة خلال عام 2022.



وأوضح وليد علي مرسي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث وغرف العمليات، أنه خلال عام 2022 جاءت الشكاوى التي تم استقبالها والتعامل الفوري معها ومتابعة حلها مع الجهات المعنية كالتالي: عدد 1457 شكوي مخالفات (البناء - الهدم ـ الحفر)، وعدد 484 شكوي (الانهيارات الجزئي والكلي ـ السقوطات) وعدد 564 شكوي حوادث طرق وحرائق وحالات تسمم، و 535 شكوي تراكمات القمامة، وعدد 528 شكوي انقطاع الكهرباء، وعدد 1330 شكوى انقطاع المياه وكسر مواسير المياه.





وأضاف أنه من أبرز الأعمال التي تمت هي: رفع معدل إنجاز الشكاوي المقدمة علي بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء بنسبة 100 % لمؤشر الأداء، ودعم غرفة العمليات بأجهزة الحاسـب الآلى والتدريب علي برنامج المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، وتدريب العاملين بالادارة العامة للازمات والكوارث علي كيفية إعداد الخطط والسيناريوهات المحلية لمواجهة المخاطر مثل (السيول والأمطار الغزيرة – الزلازل، وغيرها).





من جانبه، أوضح أحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، أنه خلال عام 2020، تم رصد 10415 حالة إشغال متنوع، ورصد 189 مخالفة بإتلافات الطرق والأرصفة، ورصد 25 مخالفة للرصد البيئي، ورصد 460 حالة بالتعامل مع الصرف الصحى، ورصد 65 حالة للتعامل مع شركة المياه، مؤكدا أن جميع الحالات تم التعامل الفورى معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.