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الأوقاف تعقد مقرأة كبار قراء القرآن الكريم بمسجد الحسين السبت المقبل

الخميس، 05 يناير 2023 09:33 ص
الأوقاف تعقد مقرأة كبار قراء القرآن الكريم بمسجد الحسين السبت المقبل مقرأة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عقد مقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، السبت المقبل، فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى العناية بالقرآن الكريم وأهله، مع أعلام القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية.

وأوضحت الوزارة أن المقرأة تضم كلا من: القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف.

ومن المقرر أن تبدأ القراءة من قوله تعالى: "‌وَقَالَ ‌نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ" [يوسف: 30].

 

واستحدثت وزارة الأوقاف عددًا من الأنشطة القرآنية بالمساجد خلال عام 2022م على النحو التالى..

1. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش).

2. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص).

3. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة).

4. إطلاق مقرأة الأئمة القراء.

5. إطلاق ( 2864 ) مقرأة للجمهور.

6. إطلاق ( 18 ) مجلسًا للإقراء على كبار القراء.

7. إطلاق ( 36 ) مقرأة للسيدات.

8. إطلاق ( 5 ) مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات.

9. إطلاق ( 25 ) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة.

10. عودة العمل بــ( 836 ) مقرأة جديدة للأئمة، وبلغ عدد أعضائها ( 7298 ) عضوًا.


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