اعترافات المتهمين بسرقة الأسلاك الكهربائية فى القاهرة: بنبيعها لتجار الخردة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة فى منطقة مصر الجديدة، أقروا بارتكابهم الواقعة وبيعها لتجار الخردة لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

بإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة قسم شرطة المرج) يستقلون دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم، مستقلين الدراجة النارية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وعثر بحوزتهم على (كمية من الأسلاك الكهربائية النحاسية الخاصة بأعمدة الإنارة - مقص حديد كبير الحجم – مفك - زرادية) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.