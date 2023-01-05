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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والداخلية الليلة

الخميس، 05 يناير 2023 10:43 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والداخلية الليلة لاعبو الزمالك -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والداخلية فى السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.
 
 وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.
 
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
 
وخسر الزمالك من أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة.
 
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.
 
الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

مباراة الزمالك والداخلية

موعد مباراة الزمالك والداخلية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

الزمالك

الداخلية



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