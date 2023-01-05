اليوم السابع
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اتحاد العمال: الرئيس السيسي يولى اهتماما كبيرا بصعيد مصر منذ توليه قيادة البلاد

الخميس، 05 يناير 2023 10:48 م
اتحاد العمال: الرئيس السيسي يولى اهتماما كبيرا بصعيد مصر منذ توليه قيادة البلاد محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال
كتبت آية دعبس

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قال محمد جبران، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،إن محافظات صعيد مصر تعيش ازهى عصورها فى عهد الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس يولى اهتماما كبيرا بصعيد مصر منذ توليه قيادة البلاد. 
 
واضاف فى بيان، ان افتتاح الرئيس السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية بمحافظة سوهاج خير شاهدا على إعادة الحياة للصعيد بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش، ومن خلال إطلاق مشروعات قومية عملاقة، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
واكد ان الدولة نجحت في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية التي تصب في مصلحة المواطن داخل المدن والنجوع والقري. 
 
واشاد بالدور الهائل الذي لعبته مبادرة حياة كريمة، في تغيير وجه الحياة في الصعيد بشكل عام وتغيير وجه الحياة ومستوى معيشة المواطنين في محافظة سوهاج بشكل خاص.
 
 

اتحاد العمال

سوهاج

حياة كريمة

تنمية الصعيد



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