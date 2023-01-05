إنجاز جديد بالموانئ المصرية.. إنشاء محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أنشأت وزارة النقل محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط ضمن المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير الميناء وفي إطار الخطة الشاملة للحكومة المصرية لتطوير كافة الموانئ المصرية، لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ورصد فيديو نشرته وزارة النقل مشروع محطة تحيا مصر 1 التي يتم تنفيذها بميناء دمياط البحري، كما شهد الميناء تنفيذ حاجز الأمواج للبر الغربى، وحاجز الأمواج للبر الشرقى.

وتواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.

وتم الانتهاء تنفيذ رصيف ميناء دمياط البحرى الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الثالثة من رصيف 5 و6، بحيث يكون تم تطوير 6 أرصفة فى محطة الحاويات، ويتم زيادة طول وعمق الرصيف ستؤدى إلى زيادة الطاقة لمحطة الحاويات من 20% إلى 25%، من 1,4 مليون حاوية إلى 1,8 مليون حاوية سنويا.

ونفذت وزارة النقل، عدة مشروعات فى إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل " طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهري" خلال الفترة من ( 2014 - 2022 ) بتكلفة اجمالية 1,957 تريليون جنيه.

وانتهت وزارة النقل من تنفيذ عدة مشروعات خلال عام 2022 ، كما يتقدم العمل في العديد من المشروعات من أهمها، في مجال الطرق والكباري، تنفيذ المشروع القومي للطرق، وبلغت إجمالي الأطوال المنفذة في المشروع القومي للطرق - بنهاية عام 2022 - 5800 كم من إجمالي 7000 كم طرق جديدة مخطط انشائها و 7800 كم من إجمالي 10000 كم مخطط تطويرها وازدواجها من شبكة الطرق الحالية.