إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالعاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي أمام شبكة الكهرباء في الحي الثاني عشر في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام شبكة الكهرباء في الحي الثاني عاشر في مدينة العاشر من رمضان.



بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي أمام شبكة الكهرباء في الحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد.



انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.







