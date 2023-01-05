اليوم السابع
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إصابة شخص سقط من عقار داخل كمباوند في مدينة 6 أكتوبر

الخميس، 05 يناير 2023 09:24 م
إصابة شخص سقط من عقار داخل كمباوند في مدينة 6 أكتوبر أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب أحد الأشخاص إثر سقوطه من أعلى عقار داخل كمباوند في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة أحد الأشخاص إثر سقوطه من عقار داخل كمباوند.
 
جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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