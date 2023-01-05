"إسراء" موهبة صاعدة فى سماء الإنشاد بالشرقية.. أصيبت بمرض فرزقت بصوت عذب

الشرقية - فتحية الديب

لا أحد يستطيع مجازاة مدرسة الإنشاد الدينى فى مصر، فمنها صدحت أصوات كبار المنشدين فى العالم الاسلامى، ويعد فن الإنشاد الديني وسيلة للدعوة إلى الله بالحكمة" وداخل قصر ثقافة الزقازيق العريق، أصوات تسحر القلوب فى فن الإنشاد من أعضاء فرقة الإنشاد الدينى بالشرقية، من بين هذة الأصوات فتاة فى مطلع العشرينات ابتلاها الله بمرض عظم الزجاج منذ طفولتها، فتقبلت قضاء الله بالرضاء التام والشكر على عطاياه والايمان بقدره، وراحت تغرد بصوتها الشجى فى مدح رسولنا الكريم وكل ما يدعو إلى الله بالحكمة من خلال فن الإنشاد الدينى.

وقالت المنشدة إسراء سمير محمد السهيلى،21 عاما مقيمة قرية كفر أباظة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنها تعشق الإنشاد والأغانى الوطنية منذ الطفولة وبدايتها كانت فى الصف الأول الاعدادى بإنشاد أنشودة " قمر" فانتبهت والدتها إلى جمال صوتها وعذوبته، وبدأت تشجعها على الإنشاد، لكنها بدأت تأخذ خطوة رسمية بالانضمام لفرقة الإنشاد الدينى بقصر ثقافة الشرقية، منذ ثلاثة أشهر لصقل موهبتها وتنميتها بتعلم القواعد الصحيحة لفن الإنشاد على يد المايسترو " أحمد صلاح" قائد فرقة الإنشاد الدينى بقصر ثقافة الشرقية.

فيما تحدثت المنشدة الشابة عن محنتها مع المرض بعظام الزجاج منذ طفولتها معبرة عن ذلك بقولها " أنا مريضة عظم زجاجى منذ طفولتى وده مرض بيصب كل حالة فى المليون" والرضا بقضاء الله عبادة، وإنه تم إكتشاف مرضها فى الصغر إثر تعرضها لحادث دراجة بخارية وبإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتها بمرض العظم الزجاجى، الذى تغلبت عليه بموهبتها فى فن الإنشاد.

وتابعت : أنها تحب الإستماع فى الإنشاد الدينى قديما للشيخ النقشبندى، وحديثا يحب الإستماع إلى الشيخ يس التهامى، وتميل للإنشاد الحديث، وتتمنى يكون لها لون مختلف فى فن الإنشاد، وإن تقابل الشيخ يس التهامى، وأن ينال صوتها إعجاب الشعراء والملحنين فى تنفيذ أنشودة خاصة لها فى مدح رسولنا الكريم.

وفى نهاية اللقاء، أنشدت "إسراء" بصوتها الشجى أنشودة " قمر" كلمات أنشودة " قمر سيدنا النبى وأجمل منك لم ترَ قط عينا.. واطيب منك لم تلدا النساء..خلقت مبرءا من كل عيبا.. كأنك قد خلقت كما تشاء..قمر.. قمر.. قمر سيدنا النبى.. قمر.. وجميل.. وجميل.. وجميل سيدنا النبى.. وجميل..قمر.. قمر.. قمر سيدنا النبى.. قمر..وجميل.. وجميل.. وجميل سيدنا النبى.. وجميل..وكف المصطفى كالورد نادى.. وعطرها يبقى اذا مست ايادي.. الله.. الله..وكف المصطفى كالورد نادى.. وعطرها يبقى إذا مست أيادي..الله.. الله..وعم ناولها كل العبادى.. وعم ناولها كل العبادي..وعم ناولها كل العبادى.. حبيب الله يا خير البرايا يا قمر..قمر.. قمر.. قمر سيدنا النبى.. قمر"

كما أنشدت قصيدة " سيدنا النبى حنين "الله الله على نور رسول الله، سيدنا النى حنين سهل كده ولين، بين يازين بين حسن رسول الله، الله الله على نور رسول الله، طه ده نور على نور مدحه فرح وسرور، امتى هشوف عيدى واحضن ايده بايدى واقوله بحبك سيدى".



إسراء سمير موهبة صاعدة فى سماء الإنشاد الدينى (1)



إسراء سمير موهبة صاعدة فى سماء الإنشاد الدينى (2)



إسراء سمير موهبة صاعدة فى سماء الإنشاد الدينى (3)



إسراء سمير موهبة صاعدة فى سماء الإنشاد الدينى (4)