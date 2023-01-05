اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 12:20 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا: الاقتصاد الوطنى تقلص بنسبة 30.4% في 2022

الخميس، 05 يناير 2023 12:05 م
أوكرانيا: الاقتصاد الوطنى تقلص بنسبة 30.4% في 2022 الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قدرت وزارة الاقتصاد الأوكرانية بشكل مبدئي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2022 عند مستوى 30.4%.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية) أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا انخفض بنسبة 30.4% (± 2%) في عام 2022، وهو مؤشر أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق.

وأضاف البيان:" أنه في عام 2022، عانى الاقتصاد الأوكراني من أكبر الخسائر والأضرار في كامل تاريخ الاستقلال بسبب الاتحاد الروسي"..مع ذلك توقعت الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1% وأن يتباطأ معدل التضخم إلى 22.5% في عام 2023.

وتعليقًا على ذلك، قالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيرينكو:" إن النجاحات التي حققتها القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة، والعمل المنسق للحكومة وقطاع الأعمال وروح السكان التي لا تقهر وسرعة استعادة مرافق البنية التحتية الحيوية المدمرة من قبل الخدمات المحلية، فضلا عن المالية المنهجية واستمرار الدعم المقدم من الشركاء الدوليين ساهم في الحفاظ على الجبهة الاقتصادية ومواصلة التقدم نحو النصر" - بحسب قولها.

 


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