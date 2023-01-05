أمازون تعلن إنهاء 18 ألف وظيفة.. ذا هيل: التسريح الأكبر فى تاريخ الشركة

كتبت ريم عبد الحميد

أصبحت أمازون أحدث شركة تكنولوجيا أمريكية تعلن عن خفض هائل فى الوظائف، وذلك بعد عامين من أسرع وتيرة توظيف فى سنوات عديدة خلال وباء كورونا.

وبعد سلسلة تسريح العاملين فى شركات التكنولوجيا العالمية ، أقدمت أمازون علي التخلي عن 18 ألف وظيفة ، وذلك فى رسالة أكد خلالها الرئيس التنفيذي للشركة أندى جاسى الأربعاء تلك الأنباء، موضحاً أن أغلب التسريع سيكون فى متاجر أمازون، بما فى ذلك أمازون فريش وأمازون جو، وفى منظمة التكنولوجيا.

تخفيض الوظائف فى أمازون ، وصفته صحيفة ذا هيل الأمريكية بـ"عملية التسريح الأكبر" فى تاريخ الشركة، لافتة إلى أن تلك الخطوة تأتي على الرغم من أنه لا يمثل سوى جزء بسيط من قوة العمل لديها عالميا والبالغ تعدادها 1.5 مليون شخص.

وكتب جاسى يقول: ندرك تماما أن إنهاء هذه الوظائف أمر صعب للناس، ولا نتخذ هذه القرارات باستخفاف أو نستهون بمدى تأثيرها على حياة هؤلاء المتضررين. وتابع قائلا: نعمل لدعم هؤلاء المتأثرين وتقديم حزم تشمل أموال منفصلة، وتأمين صحى انتقالى ومزايا أخرى.

ووفقا لجاسى، لم يكن الإعلان متوقع صدوره فى وقت مبكر، لكن حدث ذلك بعد أن سرب أحد العاملين بأمازون المعلومات. وسيتم إبلاغ الموظفين المتأثرين بالقرار بالأمر بحلول 18 يناير.

وقال جاسى: "لقد نجحت أمازون في مواجهة اقتصادات صعبة وغير مؤكدة في الماضي ، وسنواصل القيام بذلك". "ستساعدنا هذه التغييرات على متابعة فرصنا طويلة الأجل بهيكل تكلفة أقوى".

وفى نوفمبر الماضى، أخبر جاسى الموظفين أن التسريح قادم بسبب الوضع الاقتصادى والتوظيف السريع الذى قامت به الشركة فى السنوات العديدة الماضية.