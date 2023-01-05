أقدم أسير فى العالم بسجون الاحتلال الإسرائيلى على موعد مع الحرية اليوم

كتب: أحمد جمعة

تنتظر عائلة الأسير الفلسطيني كريم يونس وأبناء فلسطين اليوم الخميس، موعد تحرر الأسير كريم يونس، بعد انتهاء أربعة عقود من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد الأسير الفلسطيني كريم يونس واحد من بين 25 أسيرًا، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو أي قبل عام 1993، ورفضت على مدار عقود أن تفرج عنهم، رغم مرور العديد من صفقات التبادل، والإفراجات وكان آخرها عام 2014.

وتعرض كريم يونس لتحقيق قاسٍ وطويل، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام في بداية أسره، ولاحقا بالسّجن المؤبد مدى الحياة، وجرى تحديد المؤبد له لاحقا لمدة 40 عامًا.

وفي عام 2013، وفي ذكرى اعتقاله الـ 30 توفي والده الحاج يونس، وبقيت والدته الحاجة صبحية تنتظم في زيارته في معتقل "هداريم" الذي يقبع فيه حتّى اليوم.

وفي أول رسالة له بعد وفاة والدته ، قال "أمي زارتني في السجن ما يقارب الـ 700 زيارة، كانت تقاتل لتصلني إلى السجن، لم تكل رغم ما نثره المحتل من أشواكٍ في دربها".

وعلى مدار 40 عامًا، شارك في كافة المعارك التي خاضتها الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، ومنها الإضراب عن الطعام الذي يعتبر أقسى هذه المعارك، وكان آخرها إضراب عام 2017 الذي استمر لمدة 42 يومًا.

يذكر أن كريم يوسف فضل يونس (ولد في 24 ديسمبر 1956) هو أسير فلسطيني من فلسطينيو 48، وتحديدًا من قرية عارة الواقعة في المثلث الشمالي.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقاله وهو على مقاعد الدراسة بتاريخ 1 يونيو 1983، ولايزال مُعتقلاً حيث يُعتبر حاليًا أقدم أسير فلسطيني في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وأقدم أسير في العالم أيضًا.