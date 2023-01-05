أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 5-1-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 5-1-2023.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهى: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، وكونتكت المالية القابضة.



البورصة تربح 20 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.033 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.47%، والعرب على 10.5%، واستحوذت المؤسسات على 22.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.75%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 26.8 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 30.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 89.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 16002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 19416 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 6582 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3599 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1284 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة..

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 162 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- الشرقية - إيسترن كومباني بسعر إغلاق 16.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.29%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 39.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.77%.

- فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 5.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.04%.

- بنك كريدى أجريكول مصر بسعر إغلاق 9.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8%.



وضمت الأسهم المتراجعة..

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 2.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.431 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.22%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 27 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.57%.

- حديد عز بسعر إغلاق 25.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.51%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.40%.