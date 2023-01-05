أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع أهالى قرية أم دومة فى سوهاج

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها افتتاحات الرئيس السيسي بمدينة سوهاج الجديدة والتي شهدت تناول الرئيس السيسى الإفطار مع أهالى قرية أم دومة فى سوهاج.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسي يصل قرية أم دومة بسوهاج

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرية أم دومة فى محافظة سوهاج.

الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة إستثنائية واحدة خلال الفترة من يوم الأثنين الموافق 9/1/2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 24/1/2023 ، بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الميلاد المجيد"، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

فوضى الإضرابات مستمرة.. توقف 80% من حركة القطارات فى بريطانيا 3 أيام

تشهد إنجلترا اليوم، الخميس، توقف شبه كامل في حركة القطارات حيث بدأ سائقي القطارات في 15 شركة إضراب يستمر 24 ساعة، وسيؤدى الاضراب من قبل أعضاء اتحاد "Aslef" الى توقف معظم خدمات الركاب في جنوب وشمال ووسط إنجلترا.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددا من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة.

وزير التموين: استلام أكثر من 400 ألف طن أرز شعير من الفلاحين حتى الآن

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه استلام أكثر من 400 ألف طن أرز شعير من الفلاحين حتى الآن، لافتا إلى أنه جارى إنشاء شوادر في كل المناطق بمحافظات الجمهورية، ضمن معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 30٪ عن الأسواق مؤكدا أن معارض أهلا رمضان تستمر حتي نهاية شهر أبريل القادم.

الداخلية توفر كافة السلع بأسعار مخفضة بشوادر كلنا واحد على مستوى الجمهورية

شهدت مبادرة كلنا واحد إقبالا كثيفا من الأهالي، حيث واصلت وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية، لا سيما المتعلقة بتوفير الأغذية للمواطنين، بأسعار مخفضة.

وزير التموين: مشاركة المجمعات الاستهلاكية بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 30%

وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكى تحت مسمى (أهلا رمضان) ‏بتخفيضات تتفاوت بين الـ25% إلى 30%، بالإضافة إلى الشوادر التى ‏شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة.

الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

السكة الحديد تشغل عربات "ثالثة مكيفة" بخطى القاهرة /المنصورة والإسكندرية /المنصورة

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة / المنصورة والاسكندرية / المنصورة، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 / 1 / 2023، حيث سيتم تشغيل قطار 3017 بعربات درجة ثالثة مكيفة (القاهرة / المنصورة ) خدمة جديدة حيث يقوم من القاهرة الساعة 14:15 ويصل المنصورة الساعة 16:25 كالجدول المرفق.

3 مليارات و300 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء سوهاج

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعاييرالجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع أهالى قرية أم دومة فى سوهاج

تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإفطار مع أهالى قرية أم دومة في سوهاج.

الضرائب: أكثر من 47 مليون إيصال تم إرسالها على منظومة الإيصال الإلكترونى حتى الآن

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال الالكتروني سيتم بدء تطبيقها في 15 يناير 2023، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن أكثر من 47 مليون إيصال.

فتح باب التقدم لأصحاب أراضى الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر لتقنين أوضاعهم لمدة شهرين

صرح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر فتح باب التقدم بمستندات التعاقد لمدة شهرين من تاريخ الإعلان كمهلة للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المتعاملين على تلك الأراضي.

أسعار الذهب اليوم الخميس في الصاغة وعيار 21 يسجل 1750 جنيها للجرام

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الخميس 5 يناير 2022 في مستهل تعاملات اليوم ،وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1750 جنيها للجرام، في حين يتجه السعر العالمي للصعود مسجلاً 1858 دولار.

أسباب تأخر إعلان الأهلى عن ضم يعقوبو وموقف الصفقة

رغم وصول الغانى عزيز يعقوبو مهاجم ريو آفى البرتغالى من أجل إجراء الكشف الطبى بمعرفة النادى الأهلى، تمهيدا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن تأخر الإعلان عن حسم الصفقة وانضمام اللاعب للقلعة الحمراء.

تقارير برتغالية: الأهلى يستعير عبد العزيز يعقوبو لمدة 6 أشهر

كشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى استقر على استعارة الغانى عبد العزيز يعقوبو "عزيز"، لاعب فريق رايو آفى البرتغالى لمدة 6 أشهر فقط لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر فى النصف الثانى من الموسم وقبل مشاركة الفريق فى منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

رقم قياسى ينتظر تريزيجيه أمام جيرسون سبور فى الدورى التركى

ينتظر الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه رقما قياسيا مع فريقه طرابزون أمام جيرسون سبور، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات الدورى التركى.

28.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب الصعيد.. استكمال المشروع القومى لتبطين الترع والإسكان الاجتماعى.. إحلال وتجديد شبكات الصرف ومياه الشرب.. وتطوير منظومة الإنقاذ النهرى ورصف الطرق الداخلية الأبرز

حظى إقليم جنوب الصعيد بالنسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 /2023 ، وبقيمة 28.6 مليار جنيه من إجمالى الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد والبالغة 48.2 مليار جنيه، وهو أمر يعكس الاهتمام الذى توليه الدولة بطلتنمية محافظات الصعيد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى مختلف المجالات سواء فى الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى.

مستقبل أفضل للريف المصرى.. "حياة كريمة" تستهدف تغيير واقع 27 قرية بجرجا في سوهاج من خلال 215 مشروعا.. 28 مشروعا للصرف و19 للمياه وإنشاء وتطوير 54 وحدة صحية ونقطة إسعاف.. والانتهاء من 86 مشروعا بنسبة إنجاز 100%

المبادرة الرئاسية التي أطقلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية " حياة كريمة " تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ، وذلك من أجل تغيير الواقع بالقرى والمدن المستهدفة، حيث شملت المبادرة كافة مناحى الحياة تعليمية صحية بنية تحتية، وكان فى مقدمة تلك المشروعات التى بدأت بالفعل هو مشروع الصرف الصحى المشروع الذى يساهم فى حماية المنازل القروية من شبح الانهيار بسبب تزايد منسوب المياه الجوفية بها.

جهود الدولة فى تطوير الطرق فى سوهاج بتكلفة 5.791 مليار جنيه.. محاور عملاقة على النيل تربط الشرق بالغرب ومحافظات الصعيد ببعضها.. والطرق الممهدة والكبارى وصلت القرى والنجوع وحافظت على أرواح المواطنين من الحوادث

حققت مصر العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ مئات من المشروعات القومية ضمن عملية الإصلاح الاقتصادى، والتى وضعت مصر على الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

الصعيد يودع عصر التهميش ويدخل الجمهورية الجديدة..تنفيذ 4119 مشروعا بسوهاج وقنا باستثمارات 16.3 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يوجه بتعميم برنامج التنمية بجميع محافظات الجنوب.. و5.8 مليون مواطن استفادوا من المشروعات

تشهد العديد من قرى محافظات الصعيد، اهتمامًا ملحوظًا من الدولة، لم يحدث في العقود السابقة، فالقرى "مهمشة"، لا تعرف للمشروعات القومية ولا مشروعات البنية التحتية طريقًا، أصبح العمل يجرى بها على قدم وساق لتوفير "حياة كريمة" آمنة لأهاليها، فشهدنا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وافتتاح وحدات صحية ومستشفيات ودخول التأمين الصحى الشامل الجديد.

مواجهات قوية للأهلى والزمالك فى افتتاح الجولة الثانية عشرة للدورى المصرى الليلة.. المارد الأحمر يخشى مفاجآت إنبى بالجبل الأخضر.. الفارس الأبيض يفتش عن استعادة الانتصارات أمام الداخلية

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.