87 ألف طن قمح رصيد صوامع القطاع العام من القمح فى دمياط اليوم

دمياط - هيثم مراد

أستقبل ميناء دمياط اليوم، 10 سفن متنوعة، بينما غادر الميناء 10 سفن أخرى، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6219 طن تشمل: 1699 طن يوريا و4520 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61640 طن تشمل : 12057 طن قمح و 148 طن تفاح و 11393 طن خردة و 3741 طن سكر و 3109 طن عدس و 5716 طن فول و 3817 طن ابلاكاش و 571 طن خشب زان و 600 طن مولاس و 11499 طن حديد و 7500 طن صويا و 4517 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 1489 طن.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1002 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 162 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3951 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 87966 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 75852 طنًا.



كما غادر الميناء أيضا قطاري بضائع بحمولة إجمالية 2695 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و طنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5055 شاحنة.



وكانت هيئة ميناء دمياط قد أعلنت عن حصاد العام الماضي 2022، والذي تضمن عددا من المشروعات التنموية التى شهدتها الميناء خلال العام الماضي، جاء أبرزها محطة حاويات " تحيا مصر 1" والتي تسهم في تحويل الميناء مركز تجاري عالمي، فضلا عن مساهمة المشروع أيضا في تطوير الخدمات اللوجيستية داخل الميناء.



كما احتلت ميناء دمياط المركز الاول من حيث الموانئ التي تستخدم تكنولوجيا حديثة آمنة على البيئة وذلك في تصنيف الموانئ المصرية العاملة وفق توصيات مؤتمر قمة المناخ التي انعقدت بشرم الشيخ العام الماضي.