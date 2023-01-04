34 ألف فصل و2320 مدرسة جديدة.. جهود الدولة للنهوض بالتعليم فى الصعيد

كتب على عبد الرحمن

كشف تقرير حديث للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، من إعداد الباحثين أسماء فهمي، ومحمد صبري، عددا من الإنجازات التى حققتها الدولة خاصة فى محافظات الصعيد، خلال الفترة الماضية.

وأوضح التقرير أنه فى قطاع التعليم، كشف المركز عن تطوير القطاع بإنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات، وذلك بإنشاء وتطوير 34 ألف فصل، كما تم إنشاء 2320 مدرسة جديدة، و219 مدرسة تعليم فنى، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والمدارس اليابانية فى أسيوط الجديدة، والمنيا الجديدة.

كما تم محو أمية 1.5 مليون مواطن، فيما تم إنشاء 7 جامعات جديدة، و2 جامعة حكومية، وهما جامعة أسيوط التكنولوجية، وجامعة طيبة الجديدة التكنولوجية، و5 جامعات خاصة وأهلية بمدن "بنى سويف، أسيوط، المنيا، الوادى الجديد"، بالإضافة إلى إنشاء 105 كليات ومعاهد، فضلا عن الجامعات التكنولوجية، ككلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف.

ونجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالي استثمارات 16.13 مليار جنيه و4119 مشروعاً منتهياً وجاريا.

وتم الانتهاء من وتشغيل عدد 387 مشروعاً في صعيد مصر في قطاعات البنية الأساسية من إجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ما يقرب من 2 مليار و867،704 مليون جنيه على قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل، مياه الشرب الكهرباء والإنارة تحسين البيئة، التطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية ودعم الحملات الميكانيكية ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، وقد استفاد من البرنامج قرابة 5،8 مليون مواطن في محافظات الصعيد المستهدفة.

وخصصت الدولة الدولة ضمن موازنة عام 2023/2022 نحو 3،3 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد والذي تم إطلاقه في عام 2016 بهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة في تلك المحافظات بلغت نحو 396 ألف فرصة عمل.