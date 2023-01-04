اليوم السابع
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الأربعاء، 04 يناير 2023 11:48 م
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وفاة مصريين اثنين في حوادث "صعق كهربائي" واختناق بـ"دودة الفحم" في الكويت

الأربعاء، 04 يناير 2023 10:43 م
وفاة مصريين اثنين في حوادث "صعق كهربائي" واختناق بـ"دودة الفحم" في الكويت جثة- أرشيفية
كتب: أحمد جمعة

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توفي عامل مصري يعمل على سيارة لبيع المأكولات صعقا بكابل كهربائي، وقال مصدر أمني لصحيفة الأنباء الكويتية إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية عن إصابة شخص بصعقة كهربائية، وبانتقال رجال الأمن والإطفاء تبين أن العامل مصري، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة صعقا خلال قيامه بوضع علم الكويت أعلى المركبة التي يعمل عليها.

في سياق آخر، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في الكويت، أن فرق الإطفاء تعاملت، الأربعاء، مع بلاغين متشابهين في مناطق مختلفة يفيدان بالحاجة إلى فتح بابين مغلقين خلفهما أشخاص محتجزون.

وأوضحت أن العمليات المركزية وجهت فرقة الإطفاء في البلاغ الأول من مركز الخيران لمنطقة شاليهات الخيران في المرحلة الثالثة وعند وصول الفرقة ومباشرة عملها في فتح الباب المغلق لغرفة الحارس تبين لهم وفاة وافد مصري بسبب اختناقه من "دودة الفحم" التي وجدت بجواره وتم تسليمه للجهات المختصة.

كما بينت الإدارة أن البلاغ الثاني أفاد بفتح باب مغلق بغرفة في منزل بمنطقة الجابرية حيث وجهت إدارة العمليات المركزية فرقة إطفاء من مركز حولي للإطفاء لموقع البلاغ وتبين عند فتح الباب وجود عاملة منزل فيليبينية بحالة إغماء بالغرفة جراء استنشاقها غاز أول اكسيد الكربون الناتج من "دوة الفحم" وتم تسليمها للطوارئ الطبية.


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