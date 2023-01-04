وزير داخلية النمسا: تضاعف عدد مهربي البشر إلى البلاد في العام الماضي

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اكد جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا اليوم أنه خلال العام الماضي تم القبض على 687 مهربًا البشر في النمسا وهو ضعف العدد الذي تم ضبطه في عام 2020.

وقال الوزير في تصريحات له اليوم الأربعاء أنه في عام 2021 تم ضبط 441 مهربًا وفي عام 2020 311 مهربا من عصابات الهجرة غير الشرعية .

وذكر الوزير ان معظم المهربين المقبوض عليهم جاءوا من سوريا (99 مهربًا) تليها تركيا (69 مهربًا) ورومانيا (52 مهربًا) وأوكرانيا (52 مهربًا) و أخيرا 32 مهربا من النمسا .

وأشار الوزير إلى تكثيف الحكومة جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع دول الجوار ومن خلال المشاركة في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.